Требуется помощь в установке OpenCart на хостинг. Необходимо настроить систему и обеспечить ее корректную работу. Идеальный кандидат должен иметь опыт в веб-программировании и знать особенности работы с OpenCart.
Написать софт
Нужен чекер на популярный РУ сайт знакомств. Требуется от программы найти валид аккаунты из моей базы и спарсить валидность и инфу из аккаунта в txt
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