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Закрыт18 заявок52 просмотра

Есть незаконченный проект, в котором готов фронт, нужно сделать весь бэк

Разработка бэкенда
10 дней назад
guest_1745155676723
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Выбранный исполнитель

AndrewT
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