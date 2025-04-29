Требуется разработать скрипт для Google Sheets, который прогнозирует спрос на товары, используя данные из Wildberries. Можно использовать тестовую имплементацию как основу. Предпочтительный язык разработки - Google Apps Script, но возможны другие языки с опытом работы с API Google Sheets. После выполнения задачи запланированы дополнительные работы по интеграции API Wildberries и Ozon.
Telegram-бота с API-интеграцией (скидки, акции)
Ищу разработчика Telegram-бота, который будет автоматически собирать скидки с партнёрских платформ и отправлять их пользователям на основе их подписок и интересов.
Что уже есть:
Готовый Telegram-бот, реализованный на конструкторе (SendPulse),
Полностью проработана логика: выбор языка, города, категории, магазинов,
6 категорий, 35+ магазинов, адаптировано под RU/ES/EN,
Тексты, структура, названия и логика подписок — готовы.
Что нужно сделать:
Разработать серверную часть, которая ежедневно получает скидки и офферы через API (Awin, Admitad, Impact и др.),
Фильтрация по интересам пользователя (подписки по категориям/магазинам),
Интеграция с существующим ботом на SendPulse (через внешние JSON-запросы, Webhook или Google Sheets),
Альтернатива: построить аналогичный бот с нуля, если так проще, и перенести логику,
Возможность масштабирования и добавления платёжных функций (Stripe, Telegram Payments) позже.
Особенность:
Текущий бот работает на платформе SendPulse — необходимо предложить технически разумный способ интеграции:
либо через Webhook/API между сервером и SendPulse-ботом,
либо миграцию логики в кастомного Telegram-бота с возможностью ручного управления.
Требования:
Опыт работы с Telegram Bot API (Python/Node.js/PHP),
Уверенное владение API-платформами (Awin, Admitad, Impact и др.),
Понимание логики рассылок, подписок, фильтрации по интересам,
Плюсом будет опыт с SendPulse, парсингом или системой подписок.
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