Ищу разработчика Telegram-бота, который будет автоматически собирать скидки с партнёрских платформ и отправлять их пользователям на основе их подписок и интересов.

Что уже есть:

Готовый Telegram-бот, реализованный на конструкторе (SendPulse),

Полностью проработана логика: выбор языка, города, категории, магазинов,

6 категорий, 35+ магазинов, адаптировано под RU/ES/EN,

Тексты, структура, названия и логика подписок — готовы.

Что нужно сделать:

Разработать серверную часть, которая ежедневно получает скидки и офферы через API (Awin, Admitad, Impact и др.),

Фильтрация по интересам пользователя (подписки по категориям/магазинам),

Интеграция с существующим ботом на SendPulse (через внешние JSON-запросы, Webhook или Google Sheets),

Альтернатива: построить аналогичный бот с нуля, если так проще, и перенести логику,

Возможность масштабирования и добавления платёжных функций (Stripe, Telegram Payments) позже.

Особенность:

Текущий бот работает на платформе SendPulse — необходимо предложить технически разумный способ интеграции:

либо через Webhook/API между сервером и SendPulse-ботом,

либо миграцию логики в кастомного Telegram-бота с возможностью ручного управления.

Требования:

Опыт работы с Telegram Bot API (Python/Node.js/PHP),

Уверенное владение API-платформами (Awin, Admitad, Impact и др.),

Понимание логики рассылок, подписок, фильтрации по интересам,

Плюсом будет опыт с SendPulse, парсингом или системой подписок.