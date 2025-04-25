Требуется Junior разработчик для разработки модулей и скриптов с использованием JS, JQuery, PHP и MySQL. Работа в команде под руководством старшего программиста с обязательным онлайн-режимом с 10:00 до 18:00 UTC +3. Оплата производится частями в криптовалюте. Опыт работы с DataLife Engine приветствуется, но не обязателен.