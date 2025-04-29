Разработка модулей и скриптов



- Требования

1. Опыт работы с JS, JQuery, PHP, MySQL

2. работа в команде из нескольких человек под управлением старшего программиста.

3. рабочее время пн-пт обязательный онлайн с 10:00 до 18:00 UTC +3.

4. опыт работы с DataLife Engine (DLE) если такой имеется (не обязательно)



- Оплата

Частями по USDT или другой любой crypto, оставляйте тг в отклике, спасибо.