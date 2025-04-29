Требуется разработчик Junior [JS, JQuery, PHP, MySQL]

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт8 заявок69 просмотров

Разработка модулей и скриптов

- Требования
1. Опыт работы с JS, JQuery, PHP, MySQL
2. работа в команде из нескольких человек под управлением старшего программиста.
3. рабочее время пн-пт обязательный онлайн с 10:00 до 18:00 UTC +3.
4. опыт работы с DataLife Engine (DLE) если такой имеется (не обязательно)

- Оплата
Частями по USDT или другой любой crypto, оставляйте тг в отклике, спасибо.

DLEJavaScriptPHPНаписание скриптовРазработка модулей
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