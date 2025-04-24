Фреймфорк CodeIgniter доработки по сайту

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт8 заявок48 просмотров

1) Сломалась форма обратной связи не доходят сообщения на почту.

2) При редактировании информации на площадках в код добавляется мусорный код который приходится удалить из полей.

CodeIgniterДоработка сайтовУстранение ошибок
17 дней назад
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