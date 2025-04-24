Разработать Payton скрипт для обработки сетевого GET запроса

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Открыт20 заявок78 просмотров

Разработать Payton скрипт для обработки сетевого GET запроса, извлечения необходимой информации из ответа сервера и формирования POST запроса. Убедитесь в зацикливании выполнения процесса для постоянной обработки данных.

PythonНаписание скриптов
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