Ищется разработчик для создания сайта перевозок на английском языке с использованием React и Node.js. Задача включает реализацию веб MVP с интеграцией API для расчетов и бронирования, а также SEO-оптимизацию. После завершения веб-части планируется разработка мобильных приложений на React Native. Опыт работы с указанными технологиями обязателен.
Разработать Payton скрипт для обработки сетевого GET запроса
Разработать Payton скрипт для обработки сетевого GET запроса, извлечения необходимой информации из ответа сервера и формирования POST запроса. Убедитесь в зацикливании выполнения процесса для постоянной обработки данных.
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