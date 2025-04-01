Бот для ВНЖ, Польша, Варшава

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Юрий, добрый день! Видела. что вы уже делали бота для этого сервиса https://inpol.mazowieckie.pl/

Можете повторить? Хочется понять, это будет бот, который имитирует действия пользователя на сайте или какое-то другое решение.

Подскажите, за сколько готовы за такое взяться?

Создание ботов
18 дней назад
Дарья
18 дней в сервисе
Была
4 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров