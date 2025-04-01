Юрий, добрый день! Видела. что вы уже делали бота для этого сервиса https://inpol.mazowieckie.pl/

Можете повторить? Хочется понять, это будет бот, который имитирует действия пользователя на сайте или какое-то другое решение.

Подскажите, за сколько готовы за такое взяться?