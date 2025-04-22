Необходимо разработать веб-приложение на Python

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Необходимо разработать веб-приложение на Python для определения диагноза по симптомам в области педиатрии. В файле предоставлен примерный функционал. Задача включает реализацию алгоритмов обработки симптомов и выдачи диагноза.

PythonРазработка алгоритмов
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