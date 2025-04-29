Доработка сайта (wordpress)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок227 просмотров

Необходимо произвести доработку сайта на WordPress, удалить блог и исправить ошибки в виджете. Подробнее в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1AI0uRWWaGhNIig91DnFW2IqHaQ-fkhUzo-LDRExLYSs/edit?tab=t.0

WordPressДоработка сайтовУстранение ошибок
10 дней назад
andreevnak2020
Софья 
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4 года в сервисе
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10 часов назад

Выбранный исполнитель

serega602
Сергей 
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5 часов назад
10 дней назад
$30
1 день
Escrow
Все отлично, сотрудничаем не первый раз. Все оперативно, качественно.

Заявки фрилансеров

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Веб-программирование
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serega602
Сергей 
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Лучший веб-программист апреля
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