Дизайнер-верстальщик на Тильде

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок277 просмотров

Ищется дизайнер-верстальщик для работы в системе Тильда. Нужен специалист с отличным пониманием этой платформы и опытом работы в Фигме. Будет плюсом знание кода для создания кастомных решений и умение работать с графическими материалами для социальных сетей. Знание ВебФлоу также будет преимуществом.

FigmaTildaWebflow
11 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
40 лет
2 года в сервисе
Был
6 часов назад
10 дней назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
день назад
11 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
11 дней назад
Анна
 
41 год
2 года в сервисе
Была
10 дней назад
11 дней назад
Екатерина
 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
11 дней назад
11 дней назад