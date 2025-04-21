Дизайнер-верстальщик на Тильде

Ищется дизайнер-верстальщик для работы в системе Тильда. Нужен специалист с отличным пониманием этой платформы и опытом работы в Фигме. Будет плюсом знание кода для создания кастомных решений и умение работать с графическими материалами для социальных сетей. Знание ВебФлоу также будет преимуществом.