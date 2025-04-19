Разработка бота на aiogram для Telegram

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт10 заявок422 просмотра

/start: Приветствие, триал (генерация ключа, БД).
/subscription: Статус, продление (платёжный шлюз, API).
/help: FAQ.
/info: О сервисе.
/referral: Реферальная система.
Технологии:
Python (aiogram/telebot).
SQLite/PostgreSQL (ORM).
API интеграция.
Логирование.
Интерфейс: Кнопки, текст.
Сроки: 10 + 3 + 1 дней.
Пример @nashvless. (Изучить его функциональность, структуру команд, интерфейс. Взять за основу и написать лучше.)"

PythonИнтеграция APIСоздание ботов
12 дней назад
Дмитрий
12 дней в сервисе
Был
12 дней назад

Заявки фрилансеров

Рафаэль
 
26 лет
11 дней в сервисе
Был
3 часа назад
1 отзыв
10 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
11 дней назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад
2 отзыва
12 дней назад
Ризо
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
15 часов назад
12 дней назад
Константин
 
18 лет
15 дней в сервисе
Был
10 дней назад
12 дней назад
Денис
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
107 отзывов
12 дней назад
Артём
 
17 лет
8 месяцев в сервисе
Был
11 часов назад
1 отзыв
12 дней назад
Андрей
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
4 отзыва
12 дней назад
Тимур
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
день назад
12 дней назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
3 отзыва(-1)
12 дней назад
Лучший веб-программист апреля