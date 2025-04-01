Создание ботов

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт10 заявок430 просмотров

Необходимо создать бот, который будет автоматически записывать заявителей на визу на сайт консульства ( https://secure2.e-konsulat.gov.pl/placowki/217/wiza-schengen/wizyty/weryfikacja-obrazkowa ) Tashkent - POLSHA SHINGEN VISA При наличии свободных слотов - автоматический ввод данных клиента ( паспорт, ФИО, Телефон, даты ) - запись!

Язык программирования не имеет значения, на котором бот будет реализован

Возможны варианты полуавтоматического решения с участием человека

Для выполнения этой работы обязателен предыдущий опыт работы с e-consulat , тк сайт имеет свою специфику. Пожалуйста указывайте в заявке наличие опыта работы с e-consulat , google captcha

Создание ботов

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