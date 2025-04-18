Необходимо спарсить активную аудиторию из Telegram-групп и каналов по экстрим-туризму, включая темы парапланеризма, сноуборда и яхтинга. На выходе требуется база в формате XLS с юзерами, ID и датой последней активности. Тестовое задание: спарсить несколько каналов и предоставить данные в отдельных файлах. Бюджет тестового задания — 1000 рублей.
FullStack-разработчик (NestJS + NextJS) удаленно
FullStack-разработчик (NestJS + NextJS) — удаленно
О компании
Наша компания занимается разработкой разнообразных веб-продуктов, включая проекты с интенсивной работой с внешними API. Мы — CPA-сеть, работающая над разноплановыми задачами: от создания MVP для наших систем, до построения высоконагруженных систем. Сейчас мы расширяем команду и ищем Fullstack-разработчика с опытом работы с современным JavaScript-стеком.
Обязанности
Разработка и поддержка веб-приложений на базе NestJS (backend) и NextJS (frontend)
Интеграция с внешними API и адаптация их под архитектуру продукта
Настройка окружения и CI/CD с использованием GitLab CI и Docker
Верстка интерфейсов по макетам Figma с соблюдением принципа pixel-perfect
Участие в проектировании архитектуры и выборе технологий для новых модулей и сервисов
Требования
Опыт разработки веб-приложений с использованием NestJS и NextJS
Глубокое знание TypeScript и умение грамотно типизировать код
Понимание принципов построения высоконагруженных систем (high-load)
Опыт работы с GitLab CI и Docker (настройка CI/CD, понимание принципов контейнеризации)
Владение одним из CSS-фреймворков: MUI или Tailwind CSS
Знание и умение применять распространенные паттерны проектирования
Хорошее понимание стандартов HTTP и принципов построения REST API
Опыт pixel-perfect верстки по макетам из Figma
Английский язык на уровне чтения технической документации и общения
Умение эффективно пользоваться Google и AI-инструментами для решения задач и оптимизации работы
Опыт построения чистой архитектуры и модульных систем
Уверенное владение PostgreSQL, знание индексации, нормализации, сложных SQL-запросов
Знание WebSocket, SSE и реалтайм архитектур
Понимание SSR/ISR/SSG в NextJS и как это влияет на производительность
Опыт Code Review и соблюдение code style
Владение Notion / Confluence / Jira — как плюс
Опыт работы с React 19 - как плюс
Навык управления небольшой командой
Условия
Формат работы: полный рабочий день, полностью удалённо
Зарплата: 3500–4500 USD в месяц (в зависимости от опыта и навыков)
Гибкий график: вы самостоятельно планируете свой день, ориентируясь на общие командные встречи и дедлайны
Участие в разнообразных проектах, возможность влиять на выбор технологий и архитекту
Ответственный подход к работе: ты не просто "делаешь задачи", а понимаешь, зачем и как это повлияет на продукт
Умение составлять задачи и предлагать решения, а не просто ждать ТЗ
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