FullStack-разработчик (NestJS + NextJS) удаленно

$4500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт6 заявок362 просмотра

FullStack-разработчик (NestJS + NextJS) — удаленно

О компании

Наша компания занимается разработкой разнообразных веб-продуктов, включая проекты с интенсивной работой с внешними API. Мы — CPA-сеть, работающая над разноплановыми задачами: от создания MVP для наших систем, до построения высоконагруженных систем. Сейчас мы расширяем команду и ищем Fullstack-разработчика с опытом работы с современным JavaScript-стеком

Обязанности

  • Разработка и поддержка веб-приложений на базе NestJS (backend) и NextJS (frontend)

  • Интеграция с внешними API и адаптация их под архитектуру продукта

  • Настройка окружения и CI/CD с использованием GitLab CI и Docker

  • Верстка интерфейсов по макетам Figma с соблюдением принципа pixel-perfect

  • Участие в проектировании архитектуры и выборе технологий для новых модулей и сервисов

Требования

  • Опыт разработки веб-приложений с использованием NestJS и NextJS

  • Глубокое знание TypeScript и умение грамотно типизировать код

  • Понимание принципов построения высоконагруженных систем (high-load)

  • Опыт работы с GitLab CI и Docker (настройка CI/CD, понимание принципов контейнеризации)

  • Владение одним из CSS-фреймворков: MUI или Tailwind CSS

  • Знание и умение применять распространенные паттерны проектирования

  • Хорошее понимание стандартов HTTP и принципов построения REST API

  • Опыт pixel-perfect верстки по макетам из Figma

  • Английский язык на уровне чтения технической документации и общения

  • Умение эффективно пользоваться Google и AI-инструментами для решения задач и оптимизации работы

  • Опыт построения чистой архитектуры и модульных систем

  • Уверенное владение PostgreSQL, знание индексации, нормализации, сложных SQL-запросов

  • Знание WebSocket, SSE и реалтайм архитектур

  • Понимание SSR/ISR/SSG в NextJS и как это влияет на производительность

  • Опыт Code Review и соблюдение code style

  • Владение Notion / Confluence / Jira — как плюс

  • Опыт работы с React 19 - как плюс

  • Навык управления небольшой командой

Условия

  • Формат работы: полный рабочий день, полностью удалённо

  • Зарплата: 3500–4500 USD в месяц (в зависимости от опыта и навыков)

  • Гибкий график: вы самостоятельно планируете свой день, ориентируясь на общие командные встречи и дедлайны

  • Участие в разнообразных проектах, возможность влиять на выбор технологий и архитекту

  • Ответственный подход к работе: ты не просто "делаешь задачи", а понимаешь, зачем и как это повлияет на продукт

  • Умение составлять задачи и предлагать решения, а не просто ждать ТЗ

GitLabJavaScriptNestJSNext.jsREST APISQLTailwind CSSTypeScriptВерстка сайтовИнтеграция APIРазработка бэкендаРазработка фронтендаСоздание веб-приложений
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Кевин
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