FullStack-разработчик (NestJS + NextJS) — удаленно



О компании

Наша компания занимается разработкой разнообразных веб-продуктов, включая проекты с интенсивной работой с внешними API. Мы — CPA-сеть, работающая над разноплановыми задачами: от создания MVP для наших систем, до построения высоконагруженных систем. Сейчас мы расширяем команду и ищем Fullstack-разработчика с опытом работы с современным JavaScript-стеком.

Обязанности

Разработка и поддержка веб-приложений на базе NestJS (backend) и NextJS (frontend)

Интеграция с внешними API и адаптация их под архитектуру продукта

Настройка окружения и CI/CD с использованием GitLab CI и Docker

Верстка интерфейсов по макетам Figma с соблюдением принципа pixel-perfect

Участие в проектировании архитектуры и выборе технологий для новых модулей и сервисов

Требования

Опыт разработки веб-приложений с использованием NestJS и NextJS

Глубокое знание TypeScript и умение грамотно типизировать код

Понимание принципов построения высоконагруженных систем (high-load)

Опыт работы с GitLab CI и Docker (настройка CI/CD, понимание принципов контейнеризации)

Владение одним из CSS-фреймворков: MUI или Tailwind CSS

Знание и умение применять распространенные паттерны проектирования

Хорошее понимание стандартов HTTP и принципов построения REST API

Опыт pixel-perfect верстки по макетам из Figma

Английский язык на уровне чтения технической документации и общения

Умение эффективно пользоваться Google и AI-инструментами для решения задач и оптимизации работы

Опыт построения чистой архитектуры и модульных систем

Уверенное владение PostgreSQL , знание индексации, нормализации, сложных SQL-запросов

Знание WebSocket, SSE и реалтайм архитектур

Понимание SSR/ISR/SSG в NextJS и как это влияет на производительность

Опыт Code Review и соблюдение code style

Владение Notion / Confluence / Jira — как плюс

Опыт работы с React 19 - как плюс

Навык управления небольшой командой

Условия