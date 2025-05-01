Парсер магазинов

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Завершен7 заявок36 просмотров

Разработать парсер для маркетплейсов озон, вб и каспи

Создание парсеров
15 дней назад
guest_1744960244486
15 дней в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

alfateam_kz
Александр 
46 лет
3 года в сервисе
Был
8 часов назад
15 дней назад
$1000
15 дней
Сделали все четко, парсер работает как часы и обхрдит блокировки
Приятно было работать с Асланом, предоставил прокси и серверы для настройки парсинга, а также расписал, какие категории товаров именно нужны

Заявки фрилансеров

Артём
 
17 лет
8 месяцев в сервисе
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11 часов назад
1 отзыв
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Денис
 
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11 часов назад
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alfateam_kz
Александр 
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