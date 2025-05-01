Необходимо заполнить купон на сайте БК Olimp bet, используя данные из API. Фронтенд сайта написан на React и упакован вебпаком. Важно использовать значение поля basketId для выполнения заполнения ставки. Доступны возможности выполнения любых JS скриптов до выполнения JS на сайте, что позволяет проводить подмены, включая подмену webpack_require.
Парсер магазинов
Разработать парсер для маркетплейсов озон, вб и каспи
Выбранный исполнитель
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