Интеграция криптоплатежной системы на сайт

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт14 заявок72 просмотра

Ищу опытного PHP програмиста способного розобратся в чужем коде и имеющего опыт интеграции крипто платежных систем Если знакомы с такими фунциями API и Masspay API

и знаите как ето интегрировать на сайт тогда буду рад сотрудничеству с вами

PHPИнтеграция платежных систем
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