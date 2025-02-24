Кинотеатр

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок210 просмотров

есть сайт кинотеатра нужно сделать админку там есть три роля, проект на react nextjs, если вы готова отклонитесь я покажу в миро тз нужно только интеграции апи

https://www.figma.com/design/TiT3mhYaSkE53QUUhdLzAv/Plaza?m=auto&t=CRINLrDL4yAXMI3a-6

Next.jsReactИнтеграция API
18 дней назад
yaaDonik
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