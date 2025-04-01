Бот телеграмм для приема платежа btc usdt

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Открыт14 заявок50 просмотров

Бота в тг для приема платежа usdt btc с откликом приема платежа и отправкой на указанный usdt btc

Бот должен принять заявку от пользователя и создает заявку в тг канал и публикует заявку уведомление о сделке с порядковым номером.
Создает реестр уведомлений в канал с рейтингом пользователя

Бот принимает депозит и публикует в канал уведомление о принятом депозите с инфой от кого
бот дает статистику принятых платежей и рейтинге участников
бот публикует статистику сделок рейтинг участников

бот дает возможность скрывать свою статистику депозит и рейтинг

код бота должен подходить для тг или других площадок кроме Вк и рф площадок

бот дает возможность оставить отзыв о сделке и партнере сделки

TelegramСоздание ботов
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