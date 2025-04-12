Разработать плагин для Wordpress + AI

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Открыт6 заявок188 просмотров

Нужно разаработать или доработать существующий плагин для вордпресса + интеграция с API ChatGPT. Пишите пожалуйста если есть реальный опыт и портфолио по этой теме.

ChatGPTWordPressИнтеграция APIРазработка плагинов
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