Необходимо создать Telegram-бота, который позволит интуитивно собрать команду футболистов из предложенных вариантов. Бот должен использовать данные из подготовленных Google таблиц, обеспечивая удобный интерфейс для пользователей.
Разработать плагин для Wordpress + AI
Нужно разаработать или доработать существующий плагин для вордпресса + интеграция с API ChatGPT. Пишите пожалуйста если есть реальный опыт и портфолио по этой теме.
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