Необходимо создать обучаемую бот ферму

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт8 заявок189 просмотров

Необходимо создать обучаемую бот-ферму, способную взаимодействовать с пользователями на более сложном уровне, нужны боты которые способны адаптироваться к изменениям и учиться на основе своего опыта.

Что мы ожидаем от исполнителя:
- Для нас крайне важен опыт разработки подобных задач (Наличие проектов, связанных с обучением ботов на основе поведения реальных пользователей)
- Опыт работы с API популярных социальных платформ (YouTube обязательно + Telegram)
- Понимание ML и NLP (Желательно знание технологий машинного обучения и обработки естественного языка для реализации обучаемости ботов).
- Опыт использования баз данных для хранения информации о ботах и их активности.
- Понимание принципов естественного поведения в сети и способность создавать сценарии поведения ботов.

Рассматриваем и покупку лицензии готовых частных решений и разработку проекта с нуля.
Ждем лучших предложений.

Машинное обучениеНейросетиСоздание ботов
19 дней назад
Марія
 
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