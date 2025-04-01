Необходимо создать обучаемую бот-ферму, способную взаимодействовать с пользователями на более сложном уровне, нужны боты которые способны адаптироваться к изменениям и учиться на основе своего опыта.



Что мы ожидаем от исполнителя:

- Для нас крайне важен опыт разработки подобных задач (Наличие проектов, связанных с обучением ботов на основе поведения реальных пользователей)

- Опыт работы с API популярных социальных платформ (YouTube обязательно + Telegram)

- Понимание ML и NLP (Желательно знание технологий машинного обучения и обработки естественного языка для реализации обучаемости ботов).

- Опыт использования баз данных для хранения информации о ботах и их активности.

- Понимание принципов естественного поведения в сети и способность создавать сценарии поведения ботов.



Рассматриваем и покупку лицензии готовых частных решений и разработку проекта с нуля.

Ждем лучших предложений.