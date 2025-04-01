Требуется настроить передачу данных методом server-to-server с сайтом. Заказ включает в себя реализацию интеграции в соответствии с техническими спецификациями. Подробности доступны в предоставленном документе. Ожидается качественное выполнение задачи с учетом всех требований.
Необходимо создать обучаемую бот ферму
Необходимо создать обучаемую бот-ферму, способную взаимодействовать с пользователями на более сложном уровне, нужны боты которые способны адаптироваться к изменениям и учиться на основе своего опыта.
Что мы ожидаем от исполнителя:
- Для нас крайне важен опыт разработки подобных задач (Наличие проектов, связанных с обучением ботов на основе поведения реальных пользователей)
- Опыт работы с API популярных социальных платформ (YouTube обязательно + Telegram)
- Понимание ML и NLP (Желательно знание технологий машинного обучения и обработки естественного языка для реализации обучаемости ботов).
- Опыт использования баз данных для хранения информации о ботах и их активности.
- Понимание принципов естественного поведения в сети и способность создавать сценарии поведения ботов.
Рассматриваем и покупку лицензии готовых частных решений и разработку проекта с нуля.
Ждем лучших предложений.
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