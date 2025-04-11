Необходимо скопировать закрытый код индикатора Trading View, используя доступ к индикатору через аккаунт. Также возможно определить, как рассчитываются данные в индикаторе, и написать новый скрипт на основе описания и стратегии. Задача требует навыков работы с Pine Script и понимания индикаторов.
Создание VK-бота для генерации музыки через API Suno/Udio
Нужен VK-бот, который по текстовому запросу пользователя генерирует музыку через API Suno/Udio. Первые 2 трека — бесплатно, далее пользователь должен оплатить доступ к дальнейшему использованию (например, через ЮKassa).
Функционал бота:
Прием текстовых сообщений от пользователя
Обработка запросов и отправка их на API Suno/Udio
Получение сгенерированного трека
Отправка результата пользователю в чат (ссылка или файл)
Ведение счётчика запросов для каждого пользователя (2 трека бесплатно)
После 2 треков — предложение оплатить (интеграция с платёжной системой)
Обработка ошибок (например, если API недоступен)
Логирование действий (для админа)
Платный функционал:
2 бесплатных трека
Дальнейшая генерация доступна только после оплаты (покупка подписки или пакета треков)
Что предоставлю:
Токен VK бота
API-ключ Suno/Udio
Данные для интеграции с платёжной системой
Требования:
Опыт разработки VK-ботов
Знание Python или другого подходящего языка
Опыт работы с внешними API
Понимание форматов отправки аудио и видео в VK (возможно придется файл отдавать юзерам)
Умение реализовать простую систему ограничений и оплаты
Пожелания:
Чистый и понятный код с комментариями
Возможность дальнейшей доработки проекта
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