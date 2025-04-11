Создание VK-бота для генерации музыки через API Suno/Udio

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт8 заявок123 просмотра

Нужен VK-бот, который по текстовому запросу пользователя генерирует музыку через API Suno/Udio. Первые 2 трека — бесплатно, далее пользователь должен оплатить доступ к дальнейшему использованию (например, через ЮKassa).

Функционал бота:

Прием текстовых сообщений от пользователя

Обработка запросов и отправка их на API Suno/Udio

Получение сгенерированного трека

Отправка результата пользователю в чат (ссылка или файл)

Ведение счётчика запросов для каждого пользователя (2 трека бесплатно)

После 2 треков — предложение оплатить (интеграция с платёжной системой)

Обработка ошибок (например, если API недоступен)

Логирование действий (для админа)

Платный функционал:

2 бесплатных трека

Дальнейшая генерация доступна только после оплаты (покупка подписки или пакета треков)

Что предоставлю:

Токен VK бота

API-ключ Suno/Udio

Данные для интеграции с платёжной системой

Требования:

Опыт разработки VK-ботов

Знание Python или другого подходящего языка

Опыт работы с внешними API

Понимание форматов отправки аудио и видео в VK (возможно придется файл отдавать юзерам)

Умение реализовать простую систему ограничений и оплаты

Пожелания:

Чистый и понятный код с комментариями

Возможность дальнейшей доработки проекта

PythonИнтеграция APIИнтеграция платежных системСоздание ботов
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