Разработать шаблон ZennoPoster, который будет отвечать на комментарии в TikTok с использованием ИИ. Шаблон должен работать с несколькими аккаунтами, поддерживать прокси и эмуляцию, парсить видео и комментарии, исключать повторы, а также генерировать ответы на основе заданного промта. Включает реалистичную задержку между действиями и автоматическую смену аккаунтов.
Парсер погоды
Закажу простой парсер погоды с сайта https://www.accuweather.com.
ТТребования - при запуске парсер должен сохранить в файл (допустим ексель) определённые параметры погоды по списку локаций (урлы локаций будут предоставлены отдельным списком/файлом). Все.
Выбранный исполнитель
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