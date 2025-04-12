Парсер погоды

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок101 просмотр

Закажу простой парсер погоды с сайта https://www.accuweather.com.

ТТребования - при запуске парсер должен сохранить в файл (допустим ексель) определённые параметры погоды по списку локаций (урлы локаций будут предоставлены отдельным списком/файлом). Все.

Создание парсеров
21 день назад
acmisha
45 лет
15 лет в сервисе
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14 дней назад

Выбранный исполнитель

evgeniirusu4
Евгений 
22 года
5 лет в сервисе
Был
10 часов назад
21 день назад
$25
2 дня
Escrow
Благодарю за отношение и хорошую работу. Все выполнено в течении пары часов, все мои пожелания учтены. Рекомендую к сотрудничеству!
Благодарю Михаила за прекрасное сотрудничество! Четкое ТЗ Оперативный диалог Адекватность в сотрудничестве Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Игорь
 
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21 день назад
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день назад
21 день назад
evgeniirusu4
Евгений 
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Евгений
 
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