Скопировать 1 в 1 . Обсуждение в переписке. Отпускаем платеж за проект когда исполнитель его целиком сдаст и мы проверим что весь функционал = 1 в 1 согласно обсужденному ТЗ . И не хуже все параметры чем бота который копируем.