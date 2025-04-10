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$800
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт1 заявка1 просмотр

Скопировать 1 в 1 . Обсуждение в переписке. Отпускаем платеж за проект когда исполнитель его целиком сдаст и мы проверим что весь функционал = 1 в 1 согласно обсужденному ТЗ . И не хуже все параметры чем бота который копируем.

AnyDesk
22 дня назад
Сергей
месяц в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

invilso
Артур 
21 год
2 года в сервисе
Был
12 дней назад
22 дня назад
$800
15 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

invilso
Артур 
21 год
2 года в сервисе
Был
12 дней назад
22 дня назад