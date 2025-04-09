Нужен кодер/верстальщик на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт4 заявки283 просмотра

Нужен кодер/верстальщик на Opencart , имеется - недоработанный сайт на 3.0 задача 1. прикрутить и донастроить купленный новый шаблон на него , закачать на сайт с ссылки XML/YML товары (500шт), поставить (будучи купленные официально) и настроить насколько модулей (защита от ддос и взлома, поиск картинок для товаров , корзинка , массовое редактирование товаров , chatgpt , возможны дополнительные) оптимизировать сайт по скорости - цена по согласованию, после завершения работы возможна работа на постоянной основе по поддержке и продвижению сайта. приветствуется опыт в SEO оптимизации

OpencartSEOДоработка сайтовИнтеграция версткиОптимизация сайтовРазработка модулей
23 дня назад
Дмитрий
 
31 год
23 дня в сервисе
Был
21 день назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
19 дней назад
Тимур
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
день назад
23 дня назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад
2 отзыва
23 дня назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
85 отзывов
23 дня назад