Требуется доработка сайта на MODX: создание мобильной версии, заполнение страницы с услугами и исправление мелких недочетов, таких как отображение изображений и добавление скролбаров. Необходимы навыки веб-программирования и опыт работы с MODX.
Нужен кодер/верстальщик на Opencart
Нужен кодер/верстальщик на Opencart , имеется - недоработанный сайт на 3.0 задача 1. прикрутить и донастроить купленный новый шаблон на него , закачать на сайт с ссылки XML/YML товары (500шт), поставить (будучи купленные официально) и настроить насколько модулей (защита от ддос и взлома, поиск картинок для товаров , корзинка , массовое редактирование товаров , chatgpt , возможны дополнительные) оптимизировать сайт по скорости - цена по согласованию, после завершения работы возможна работа на постоянной основе по поддержке и продвижению сайта. приветствуется опыт в SEO оптимизации
Заявки фрилансеров
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