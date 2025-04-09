Нужен кодер/верстальщик на Opencart , имеется - недоработанный сайт на 3.0 задача 1. прикрутить и донастроить купленный новый шаблон на него , закачать на сайт с ссылки XML/YML товары (500шт), поставить (будучи купленные официально) и настроить насколько модулей (защита от ддос и взлома, поиск картинок для товаров , корзинка , массовое редактирование товаров , chatgpt , возможны дополнительные) оптимизировать сайт по скорости - цена по согласованию, после завершения работы возможна работа на постоянной основе по поддержке и продвижению сайта. приветствуется опыт в SEO оптимизации