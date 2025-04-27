Лендинг под ключ для строительной компании

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  2. Веб-программирование
Завершен24 заявки159 просмотров

Необходимо разработать дизайн (брендбук есть) и сайт(лендинг) для строительной компании в Украине. Техническое задание прилагаю.

Сроки, стоимость - ожидаю от вас.

Верстка лендинговВерстка сайтовДизайн лендинговДизайн сайтовСоздание сайтов
23 дня назад
guest_1744225038888
23 дня в сервисе
Была
6 дней назад
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Выбранный исполнитель

arykovalex
42 года
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
23 дня назад
$50
14 дней
Обращались за разработкой сайта для нашей строительной компании. Хотели, чтобы сайт был современным, удобным и соответствовал брендбуку. Ребята предложили два варианта дизайна, всё быстро согласовали и доработали по нашим пожеланиям. Отдельно приятно, что сами предложили добавить красивые анимации (мы даже не просили!) — сайт сразу стал «живым» и более привлекательным. Также посоветовали, как лучше структурировать раздел с услугами — теперь всё понятно и удобно для клиента. Сайт адаптивный, мультиязычный, хорошо оптимизирован и отлично работает на всех устройствах. Помогли с запуском, всё сделали до конца, без "сами дальше разбирайтесь". Работать было легко: без лишней волокиты, с чёткой коммуникацией и вовлечённостью. Спасибо за профессионализм и отличный результат. Рекомендуем!
Прекрасная и чёткая постановка задачи. Оплата вовремя, всегда на связи! Рекомендую к сотрудничеству!

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