Лендинг под ключ для строительной компании

Обращались за разработкой сайта для нашей строительной компании. Хотели, чтобы сайт был современным, удобным и соответствовал брендбуку. Ребята предложили два варианта дизайна, всё быстро согласовали и доработали по нашим пожеланиям. Отдельно приятно, что сами предложили добавить красивые анимации (мы даже не просили!) — сайт сразу стал «живым» и более привлекательным. Также посоветовали, как лучше структурировать раздел с услугами — теперь всё понятно и удобно для клиента. Сайт адаптивный, мультиязычный, хорошо оптимизирован и отлично работает на всех устройствах. Помогли с запуском, всё сделали до конца, без "сами дальше разбирайтесь". Работать было легко: без лишней волокиты, с чёткой коммуникацией и вовлечённостью. Спасибо за профессионализм и отличный результат. Рекомендуем!