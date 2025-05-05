dariidanu1

Дану dariidanu1

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
день назад
Разработка сайтов любой сложности

Разработка сайтов

Создание адаптивных сайтов различной сложности, учитывающих все особенности.

Разработка корпоративных сайтов, интернет-магазинов, лендингов и блогов с индивидуальным подходом.

Разработка сложных веб-приложений с высокой интерактивностью и функциональностью.

Использование передовых фреймворков и библиотек для создания масштабируемых и высокоскоростных решений.

Интеграция с различными внешними сервисами и API для расширения возможностей вашего проекта.

Технологии

JavaScript & TypeScript
PHP (Laravel / Wordpress)
Node.js
React.js
Nest.js
Next.js
Github | Gitlab 

MySQL | MariaDB | MongoDB
Smart Contract EMV | Ton

Портфолио

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