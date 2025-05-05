Разработка сайтов любой сложности
Разработка сайтов
Создание адаптивных сайтов различной сложности, учитывающих все особенности.
Разработка корпоративных сайтов, интернет-магазинов, лендингов и блогов с индивидуальным подходом.
Разработка сложных веб-приложений с высокой интерактивностью и функциональностью.
Использование передовых фреймворков и библиотек для создания масштабируемых и высокоскоростных решений.
Интеграция с различными внешними сервисами и API для расширения возможностей вашего проекта.
Технологии
JavaScript & TypeScript
PHP (Laravel / Wordpress)
Node.js
React.js
Nest.js
Next.js
Github | Gitlab
MySQL | MariaDB | MongoDB
Smart Contract EMV | Ton
Портфолио
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Интернет-магазины
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$25/час
от $850от 10 дней
#1092
Системы управления (CMS)
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$25/час
от $500от 7 дней
#1193
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$25/час
от $850от 7 дней
#1896
Веб-программирование
нет отзывов
$25/час
от $750от 7 дней
#2889