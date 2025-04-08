Требуется доработка интернет-магазина на Opencart 3. Основные задачи: интеграция фильтра FilterVier_SEO с версткой, настройка фильтров, редиректов и реализация быстрого поиска товаров на главной странице. Также предполагаются дополнительные правки по мере необходимости.
Opencart Back-End доработка
Требуется доработать ИМ на Opencart 3
Задачи:
1. Посадить фильтр FilterVier_SEO, на нашу "готовую верстку", верстать не нужно (верстальщик есть, если необходима будет помощь);
2. Донастроить фильтр, связать их с категориями, настроить редиректы и пр.
3. Попробовать реализовать быстрый поиск на товаров на главной, есть "подбор букетов по параметрам" и по параметрам, выводить только 4 товара, такой блок;
И ряд других правок.
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