Отличный опыт сотрудничества! Очень доволен работой с Mher-777. Сайт был создан именно таким, каким я его себе представлял. Все технические моменты, включая настройку домена и хостинга, были выполнены на высшем уровне. Исполнитель также предложил несколько улучшений, которые сделали проект еще более удобным и функциональным. Работу выполнил в сроки, всегда поддерживал связь и отвечал на все вопросы. Это был приятный и продуктивный опыт, рекомендую!