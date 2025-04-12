Требуется спарсить контент первых 50 моделей: анкеты, видео и фото. Фото нужно сохранить в отдельной базе данных с привязкой к пользователю и галерее. Видео будут загружены в существующую базу. После парсинга контент необходимо импортировать на сайт, построенный на Laravel. Условия для работы уже были, требуется новый специалист.
Установить сайт на платформе WordPress
Необходимо выполнить следующие задачи:
Установить сайт на платформе WordPress.
Настроить SSL-сертификат для безопасности.
Привязать домен к хостингу.
Если нужно, могу объяснить подробнее, как это сделать!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокОткрыт24 дня назад
Ищется опытный аналитик для изучения Технического Задания (ТЗ) проекта. Необходимо понять логику ролей, предложить набор статистических таблиц, определить важные данные для принятия решений и рассказать о методах их визуализации. Оптимизация сбора и агрегации данных - ключевой аспект задачи.Веб-программирование6 заявокЗакрыт18 дней назад
Требуется доработка сайта на CMS Битрикс. Необходимо создать калькулятор, аналогичный представленному на airprint.by/outdoor/wide-format, а также выполнить ряд дополнительных изменений. Ожидаются предложения по цене.Веб-программирование5 заявокОткрыт24 дня назад
- $15
Требуется оптимизация скорости загрузки сайта на WordPress для мобильных устройств, с целью повышения оценки в Google PageSpeed Insights до 85–90. Ищем исполнителя с опытом оптимизации WordPress-сайтов, пониманием рекомендаций Google и навыками работы с плагинами производительности.Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 дней назад
Требуется разработка Telegram-бота 'GPT-наставник', который станет цифровым наставником для пользователей. Бот должен адаптироваться под каждого, задавать квесты и отслеживать прогресс. Возможна частичная разработка. Укажите стоимость и сроки для каждого блока работы.Веб-программирование12 заявокОткрыт24 дня назад
Необходимо устранить проблему с отсутствием отображения меню сайта после обновления админки MODX. Также требуется обеспечить техническую поддержку в будущем для решения подобных вопросов.Веб-программирование3 заявкиОткрыт25 дней назад
Необходимо добавить метод в класс Profile библиотеки instaloader для поиска профилей по username_or_pk и по хештегу в Instagram. Ожидается предоставление информации о цене и сроках выполнения задачи. Также рассматриваются другие варианты скрапинга Instagram и сбора статистики.Веб-программирование2 заявкиОткрыт25 дней назад
- $175
Требуется доработка сайта на WordPress, включая исправление функциональных ошибок, улучшение адаптации и SEO-оптимизацию. Необходимо проверить код, исправить ошибки и внести изменения в URL, заголовки, пагинацию и микроразметку. Подробное техническое задание доступно в файле.Веб-программирование10 заявокЗакрыт15 дней назад
Требуется UIUX дизайнер для внесения правок в готовый дизайн приложения на мед. Задачи включают адаптацию элементов, улучшение визуальной части, проверку на consistency и подготовку файлов для передачи разработчикам. При необходимости — доработка компонентной библиотеки в Figma.Веб-программирование1 исполнительЗавершен25 дней назад
- $175
Необходимо произвести доработку сайта на WordPress, исправить ошибки в коде, улучшить адаптацию и провести SEO-оптимизацию. Включает работу с URL, заголовками, пагинацией и микроразметкой. Подробное ТЗ доступно для ознакомления.Веб-программированиенет заявокЗакрыт25 дней назад