Установить сайт на платформе WordPress

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки33 просмотра

Необходимо выполнить следующие задачи:

  1. Установить сайт на платформе WordPress.

  2. Настроить SSL-сертификат для безопасности.

  3. Привязать домен к хостингу.

Если нужно, могу объяснить подробнее, как это сделать!

Настройка доменовНастройка сайтовНастройка хостинга
24 дня назад
guest_1744183027633
24 дня в сервисе
Был
21 день назад

Выбранный исполнитель

Mher-777
Мгер 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
24 дня назад
$10
1 день
Отличный опыт сотрудничества! Очень доволен работой с Mher-777. Сайт был создан именно таким, каким я его себе представлял. Все технические моменты, включая настройку домена и хостинга, были выполнены на высшем уровне. Исполнитель также предложил несколько улучшений, которые сделали проект еще более удобным и функциональным. Работу выполнил в сроки, всегда поддерживал связь и отвечал на все вопросы. Это был приятный и продуктивный опыт, рекомендую!
Очень добрый и честный человек!

Заявки фрилансеров

Яна
 
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Лучший новичок веб-программист апреля
Mher-777
Мгер 
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Баха
 
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