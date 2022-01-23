Full stack web developer, DevOps, Telegram боты и парсеры

﻿Веб разработка, DevOps задачи, WordPress, интеграция с разными сервисами, разработка плагинов, телеграм боты, парсеры и отладка

Обо мне: Занимаюсь веб-разработкой с 2016 года. Также есть опыт работы на hackerone.com.

Всякая работа кроме как работоспособности будет учитывать следующие пункты:

Написание безопасного кода, понимание принципов OWASP - защита от XSS, CSRF, XXE, SQL Injection, IDOR, валидация на стороне сервера/клиента и прочее. Если ТЗ не требует другого, соблюдаю принцип "Запрещено всё, что не разрешено явно".

DevOps задачи - настройка CI/CD, почтового сервера, DNS, перенос сайтов, поднятие веб-серверов на VPS/VDS, логирование, оптимизация, бекапы и т.д.

Качество кода - Архитектура приложения строится до начала перехода к написанию кода. В основном всё строится на OOP + принципах SOLID если не требуется иное. Плюс ещё читабельность, комментирование, использование английского языка.

Отладка - устранение утечкек памяти, оптимизация тяжелых SQL запросов, перепись тяжелых циклов, выявление блокирующих http запросов и другие методы оптимизации программы. Опыт работы с xDebug + PHPStorm. Есть готовая настроенная среда отладки, также могу подготовить отчёт с выявлением проблемных участков кода без внесения правок в сам код.

Быстродействие - pageSpeed не будет ругаться, нет нужды тянуть везде jQuery или другие скрипты для пару строк логики, нет нужды переопределять css если можно найти и изменить

SEO - внешние ссылки почти всегда закрываются, грамотно расставляются теги по семантике (strong, article, section, main, header / footer и прочие), robots.txt, sitemap`ы, проверка на битые ссылки, настройка редиректов и прочие плюшки

Защита от ботов - reCaptcha или другие умные решения без сторонних сервисов (иногда достаточно определить работает ли js у юзера чтобы отбросить большое количество ботов)

Документация - все выполненные работы в итоге будут высланы вам как отчёт. Также будет понятное объяснение на будущее как код/логика/приложение себя ведёт. В основном это текстовый формат, но сложные моменты также могу выслать записав скринкаст

Готовые решения - в течении нескольких лет работы обзавёлся множеством полезных разработок, некоторые написанные мною с нуля, некоторые допилины, некоторые куплены у спецов. Это помогает быстрее разрабатывать, применять проверенные технологии и решения

Языки: PHP / Python / JavaScript / SQL / HTML + CSS

DevOps: unix, CI/CD, DBA, git, nginx / apache, firewall

Фронтенд: vue.js, SCSS, pure js, БЭМ, bootstrap, tailwind

Бэкенд: yii2, laravel, symfony, pure php, django

Прочее: CloudFlare, Blockchain, CyberSecurity, парсеры

CMS: WordPress, Joomla, openCart, modx, drupal

Работа с API: если есть документация, любая

Оплата: webMoney, ЮMoney, QIWI, masterCard/Visa, криптовалюта

Мой телеграм https://t.me/cosmoCoder для быстрой связи