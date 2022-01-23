BMDBMW

Баха BMDBMW

 
25 летКипр/Никосия
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Full stack web developer, DevOps, Telegram боты и парсеры

﻿Веб разработка, DevOps задачи, WordPress, интеграция с разными сервисами, разработка плагинов, телеграм боты, парсеры и отладка

Обо мне: Занимаюсь веб-разработкой с 2016 года. Также есть опыт работы на hackerone.com.

Всякая работа кроме как работоспособности будет учитывать следующие пункты:

  • Написание безопасного кода, понимание принципов OWASP - защита от XSS, CSRF, XXE, SQL Injection, IDOR, валидация на стороне сервера/клиента и прочее. Если ТЗ не требует другого, соблюдаю принцип "Запрещено всё, что не разрешено явно".

  • DevOps задачи - настройка CI/CD, почтового сервера, DNS, перенос сайтов, поднятие веб-серверов на VPS/VDS, логирование, оптимизация, бекапы и т.д.

  • Качество кода - Архитектура приложения строится до начала перехода к написанию кода. В основном всё строится на OOP + принципах SOLID если не требуется иное. Плюс ещё читабельность, комментирование, использование английского языка.

  • Отладка - устранение утечкек памяти, оптимизация тяжелых SQL запросов, перепись тяжелых циклов, выявление блокирующих http запросов и другие методы оптимизации программы. Опыт работы с xDebug + PHPStorm. Есть готовая настроенная среда отладки, также могу подготовить отчёт с выявлением проблемных участков кода без внесения правок в сам код.

  • Быстродействие - pageSpeed не будет ругаться, нет нужды тянуть везде jQuery или другие скрипты для пару строк логики, нет нужды переопределять css если можно найти и изменить

  • SEO - внешние ссылки почти всегда закрываются, грамотно расставляются теги по семантике (strong, article, section, main, header / footer и прочие), robots.txt, sitemap`ы, проверка на битые ссылки, настройка редиректов и прочие плюшки

  • Защита от ботов - reCaptcha или другие умные решения без сторонних сервисов (иногда достаточно определить работает ли js у юзера чтобы отбросить большое количество ботов)

  • Документация - все выполненные работы в итоге будут высланы вам как отчёт. Также будет понятное объяснение на будущее как код/логика/приложение себя ведёт. В основном это текстовый формат, но сложные моменты также могу выслать записав скринкаст

  • Готовые решения - в течении нескольких лет работы обзавёлся множеством полезных разработок, некоторые написанные мною с нуля, некоторые допилины, некоторые куплены у спецов. Это помогает быстрее разрабатывать, применять проверенные технологии и решения

Языки: PHP / Python / JavaScript / SQL / HTML + CSS

DevOps: unix, CI/CD, DBA, git, nginx / apache, firewall

Фронтенд: vue.js, SCSS, pure js, БЭМ, bootstrap, tailwind

Бэкенд: yii2, laravel, symfony, pure php, django

Прочее: CloudFlare, Blockchain, CyberSecurity, парсеры

CMS: WordPress, Joomla, openCart, modx, drupal

Работа с API: если есть документация, любая

Оплата: webMoney, ЮMoney, QIWI, masterCard/Visa, криптовалюта

Мой телеграм https://t.me/cosmoCoder для быстрой связи

PHPJavascriptPythonWordPressOpenCartLaravelHTMLCSSJoomlaBootstrapMODXDrupaljQueryNginxApacheDjangoUnixYiiSCSSSymfonyVue.jsТелеграм ботBlockchainDevOpsGitCloudFlareSQL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
2
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Отзывы заказчиков
pavlovaludmila
Людмила 
64 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
4 месяца назад
$20
10 баллов
5 месяцев назад
Помочь с сайтом на вордпресс. Проблема с сертификатом и с индексацией
Отличная работа специалиста, помог настроить сертификаты к домену и убрать ошибки с сайта. Довольны сотрудничеством, будем обращаться еще. Спасибо! Рекомендую исполнителя
Спасибо за профессионализм и своевременность с вашей стороны. Буду рад сотрудничеству вновь?
Ответный отзыв
direct-nick
Николай 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
$95
10 баллов
2 года назад
Телеграм бот для копицентра
Отличный разработчик! Очень рекомендую! Быстро, качественно и без вопросов
Чёткое ТЗ, интересная задача, своевременная оплата. Рекомендую
Ответный отзыв
lagutin
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
2 года назад
Анимацию корзины на WP и вывод промокода
Спасибо за качественное и быстрое решение. 2 специалиста не справились с задачей, Баха выручил как всегда.
Всё супер, никаких проблем в постановке задачи и чёткие инструкции по устранению неточностей) Рекомендую однозначно
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Andre1
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$65
10 баллов
2 года назад
Telegram Bot
+++
Всё ок, рекомендую
Ответный отзыв
SergWeb
Сергей 
33 годаИспания
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$200
10 баллов
2 года назад
Подключить API онлайн сервиса к сайту на WordPress
Профессиональный подход к проекту, детально и ясно всё объясняет и показывает, со своей стороны соблюдает все оговоренные сроки, однозначно рекомендую к сотрудничеству, работа выполнена крайне профессионально и качественно 👍🏼
Отличный заказчик, все нужные доступы предоставил, на вопросы отвечает оперативно. В целом никаких претензий, рекомендую!
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