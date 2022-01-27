Телеграм бот для копицентра

Необходимо создать Телеграм бот, через который:

1. пользователи будут регистрироваться

2. оператор на основании регистрационных данных будет сам генерировать штрих-код и подгружать его в ТГ (в виде фото)

3. пользователь может из меню бота получить подгруженный ранее штрих-код (в виде фото)

4. пользователь может связаться с оператором (оператор увидеть получить штрих-код пользователя)

5. ссылка из меню бота на инстаграм

6. оператор может делать рассылку на всех зарегистрировавшихся пользователей (фото+текст)

Детальное ТЗ во вложении.

По оплате: 50/50

В предложении прошу описать стоимость работы и сроки.

А так же в двух словах как планируете реализовывать данный бот.