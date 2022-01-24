Разработать dashboard, как админ кабинет для кол центра

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки602 просмотра
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Добрый день! Необходимо разработать Dashboard, который будет собирать информацию с freepbx. Это ip-телефония. Данные которые должны быть:

кол-во звонков, кол-во минут, билинг, и многое другое. При личном общении опишу детальнее

2 года назад
guest_16430440552879
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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