Исправление ошибки компонента сайта при переходе на php 7.4.

Задача: Нужно исправить ошибку работы компонента joomlaquiz, которая возникла при переводе сайта с php 5.7 на 7.4.

Сайт на joomla 3.10.4.

Подробнее см. в приложенном файле.

Диалог буду вести только с тем, кто прочитал файл и предметно ответил.

По результатам работы сайт должен корректно работать на php 7.4. Должен полностью работать функционал компонента joomlaquiz.

Мне нужно сообщить где, в каких файлах, какие ошибки исправлены, потому что есть ещё один сайт с таким же функционалом, я его исправлю сам по аналогии.