Нужно оценить и решить задачи по ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1JNFsMLszeJxLQYWa8wSfE783ugbSep9ZD7NI8v9I0Xo/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1JNFsMLszeJxLQYWa8wSfE783ugbSep9ZD7NI8v9I0Xo/edit?usp=sharing [/url]Оплата по факту. Антибот: 15+37=?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработки на сайте объявлений (PHP без движка).
Формат работы: Оценка задачи > Согласование > Выполнение > Тестирование > Оплата.
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Антибот: 25+52=?
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