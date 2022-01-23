Доработка приложения на Yii2

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок587 просмотров
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Необходимо доработать веб приложения для учета заявок на Yii2. Основной функционал:

- автозаполнение полей

- загрузка файлов drag & drop

- редактирование таблицы двойным кликом

- просмотр заявок в модальных окнах

- отправка email в модальных окнах

- фильтра и поиск

2 года назад
epsylon
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад