Битрикс: Доработать Платежный Модуль и Прикрутить Модаль

Задача

Повесить готовую форму (в виде pop-up-а) на кнопку в шапке, через которую пользователь выбирает услуги для оплаты.

У нас уже есть готовый платежный модуль, который открывает нашу платежную

форму (на стороне платежной платформы) и даже есть PHP SDK, на основе

которой он был сделан.

Обязательные требования

4 услуги за которые списываются деньги:

1) Членский взнос на филиал профсоюза (ППО). Пользователь выбирает ППО, на которую хочет пожертвовать.

2) Пожертвования сверх членских взносов для члена профсоюза (обычный разовый платеж)

3) Пожертвования на проект Профсоюза организации. Пользователь выбирает Проект, на которую хочет пожертвовать.

4) Пожертвование от третьих лиц (не членов профсоюза). Тоже обычный разовый платеж

Это стандартный уже готовый запрос. Но так же учесть, что Членских Взносов, может быть ежемесячное списание (в нашей документации -- это

рекуррентный платеж).

Далее детали

Пояснение к АПИ (Mixplat API Doc)

1. При разовой оплате вызывается метод create_payment_form

2. При ежемесячной оплате вызывается метод create_payment_form с параметром recurrent_payment=1

В обоих случаях в параметр merchant_data нужно передать (в формате json):

- Номер членского билета

- Тип платежа (ППО, Проект, от третьих лиц)

- Фамилия

- Имя

- Отчество

В битриксе создается заказ со статусом (ожидает оплаты, оплачен, не оплачен), у заказа должны прописываться свойства:

- Номер членского билета,

- ППО (филиал профсоюза),

- тип оплаты (разовый/ежемесячный),

- Дата ребилла (следующего платежа для рекуррентного платежа)

- Фамилия, Имя, Отчество,

- Признак ежемесячного платежа (да/нет),

- Дата первой оплаты,

- Сумма

В случае ежемесячной оплаты, необходимо записать к заказу recurrent_id, полученный из

https://docs.mixplat.ru/methods/#421-payment_status

и добавить крон на последующие ежемесячные списания (+1 месяц к дате изначального платежа).

При наступлении даты последующего списания - создавать новый платеж методом https://docs.mixplat.ru/methods/#451-create_recurrent-payment с recurrent_id,

полученному из payment_status первоначального платежа.

Так же нужно создать редактируемую страницу с текстом оферты, ссылка на которую есть в форме.

Все дополнительную документацию вы найдете во вложении, включая верстку и модуль.