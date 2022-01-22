Защита CSS

сделали мне css для сайта, но столкнулся с одной частой проблемой, конкретно - плагиатом.

Задача такова - сможете-ли вы защитить мой сайт, если я вам предоставлю его css-code и желательно зашифровать его (сайт, на котором он стоит можно вставлять лишь css или js)