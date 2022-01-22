Галерея изображений

Настроить платежку, и перенести на ещё примерно 5 полностью идентичных зеркал. При успешном сотрудничестве - будем сотрудничать постоянно. Оплата: Сбербанк, Qiwi, ЯД, Payeer, PerfectMoney, Криптовалюты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать скрипт галереи изображений на PHP.
Есть Exel таблица с параметрами каждого изображения, таблицу нужно как-то конвертировать в MySQL.
Суть галереи в поиске по параметрам среди большого количества изображений (10000 шт.).
В поисковой выдаче под каждым изображением отображаются ее параметры и в процентах показывается как часто встречается этот параметр в этой коллекции изображений.
При клике по картинке хотелось бы что бы открывалось окошко с изображением которое в итоге можно закрыть крестиком.
Скрин таблицы прикладываю, так же примерный макет в jpg как я это все вижу.
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