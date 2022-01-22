Галерея изображений

Нужно написать скрипт галереи изображений на PHP.

Есть Exel таблица с параметрами каждого изображения, таблицу нужно как-то конвертировать в MySQL.

Суть галереи в поиске по параметрам среди большого количества изображений (10000 шт.).

В поисковой выдаче под каждым изображением отображаются ее параметры и в процентах показывается как часто встречается этот параметр в этой коллекции изображений.

При клике по картинке хотелось бы что бы открывалось окошко с изображением которое в итоге можно закрыть крестиком.

Скрин таблицы прикладываю, так же примерный макет в jpg как я это все вижу.