Галерея изображений

$30
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок676 просмотров
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Нужно написать скрипт галереи изображений на PHP.

Есть Exel таблица с параметрами каждого изображения, таблицу нужно как-то конвертировать в MySQL.

Суть галереи в поиске по параметрам среди большого количества изображений (10000 шт.).

В поисковой выдаче под каждым изображением отображаются ее параметры и в процентах показывается как часто встречается этот параметр в этой коллекции изображений.

При клике по картинке хотелось бы что бы открывалось окошко с изображением которое в итоге можно закрыть крестиком.

Скрин таблицы прикладываю, так же примерный макет в jpg как я это все вижу.

2 года назад
ahammers
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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