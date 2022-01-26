Положительные впечатления от сотрудничества. Михаил точно описал задачу и дополнил инструкциями о том, как он видит реализацию. Все необходимые данные были предоставлены своевременно и в полном объеме. Всегда был на связи и оперативно отвечал на вопросы, которые возникали в процессе реализации задачи. Оплата точно в срок. Рекомендую к сотрудничеству!