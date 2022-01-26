Привет, я — разработчик, реализуем проект?
Предоплата не требуется! Все отзывы о моей работеБесплатное внесение правок в рамках проекта после завершения работ ***.
Мои навыкиРазработка: PHP, JavaScript, C# (.NET Framework, .NET Core, Blazor).
СУБД: MySQL, MSSQL, PostgreSQL, SQLite.
Верстка: HTML, CSS.
Фреймворки и библиотеки: Smarty, Bootstrap, jQuery, jQuery UI, D3, Plotly, Cytoscape и etc.
CMS: Joomla, WordPress, Kandidat.
Контроль версий: Subversion (SVN), GIT.
Администрирование: WAMP, IIS, Subversion (SVN), GIT.
Другое: JSON, XML, AJAX, cURL, работа с любым API (если есть хоть какая-нибудь документация).
План выполнения проектаПо желанию заказчика возможно изменение порядка пунктов или структуры плана.
- Уточнение деталей и требований (краткое тех. задание или бриф, бесплатно).
- Окончательное согласование сроков* и стоимости.
- Разработка.
- Демонстрация и тестирование (до момента оплаты, бесплатно)**.
- Доработки и правки в рамках задачи (если требуется, бесплатно)***.
- Оплата.
- Написание инструкций по использованию (если требуется, бесплатно).
- Передача результатов заказчику (строго после оплаты).
- Развертывание на стороне заказчика (если требуется, бесплатно).
- Сопровождение и поддержка (если требуется, оплачивается отдельно).
КонтактыЛичные сообщения, Skype, Telegram.
* в срок, указанный в заявке, входит только п.3.
** не более двух часов времени.
*** доработки, вызванные ошибкой заказчика, или содержащие новые требования, оплачиваются отдельно (почасовая оплата).
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
3 года назад
PostgreSQL
Рекомендую Дмитрия. Сам инициировал составление подробного ТЗ со структурой всех таблиц. К работе подходит методично, на связи в оговорённое время. Результат полностью соответствует ожиданиям.
Ответный отзыв
Положительные впечатления от сотрудничества. Михаил точно описал задачу и дополнил инструкциями о том, как он видит реализацию. Все необходимые данные были предоставлены своевременно и в полном объеме. Всегда был на связи и оперативно отвечал на вопросы, которые возникали в процессе реализации задачи. Оплата точно в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
$70
10 баллов
3 года назад
Отличный специалист! Очень плодотворное сотрудничество! Легко находит общий язык, на протяжении всего срока разработки всегда на связи, заранее предупреждал о рабочих часах. Дмитрий полностью погрузился в проект, додумал много немаловажных моментов в процессе работы. По итогу получил качественную и прозрачную работу. Дополнительно ко всему, помог с переносом на сервер.
Ответный отзыв
Положительные впечатления от сотрудничества. Всегда на связи. Принимал участие в тестировании на всех этапах выполнения проекта. Нужная информация и данные были предоставлены во время и в нужном объеме. Оплата точно в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
$50
10 баллов
3 года назад
WordPress
Дмитрий очень ответственный специалист, предложил мне отличное решение и сделал все качественно, быстро и даже лучше, чем ожидалось. Отличная коммуникация и информирование о ходе работы. Такого профессионала сейчас сложно найти! Очень рекомендую и при наличии новых идей буду еще обращаться:)
Ответный отзыв
Точное описание требований. Всегда на связи и принимает активное участие в тестировании и обсуждении. Нужная информация и данные были предоставлены во время и в нужном объеме. Оплата точно в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
$50
10 баллов
3 года назад
Спасибо за работу, была выполнена быстро и корректно, спрашивал о конкретике, а не делал на свой взгляд и советовал с встречными вопросами о конечном результате.
Ответный отзыв
Положительные впечатления от сотрудничества. Точное описание задачи. Всегда на связи и оперативные ответы на вопросы. Оплата точно в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
$115
10 баллов
3 года назад
Крайне положительный разработчик. Просто взял мое ТЗ и сделал лучше во много раз чем я себе представлял. Коммуникация на высшем уровне. Без сомнений рекомендую.
Ответный отзыв
От сотрудничества только положительные впечатления. Точная постановка задачи. Необходимые данные были предоставлены во время и в нужном объеме. Всегда на связи. Оплата во время. Рекомендую к сотрудничеству!
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33 отзыва
$10/час
от $10от 1 часа
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