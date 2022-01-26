izmaylov_d

Дмитрий izmaylov_d

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Привет, я — разработчик, реализуем проект?

﻿Предоплата не требуется! Все отзывы о моей работе

﻿Бесплатное внесение правок в рамках проекта после завершения работ ***.

Мои навыки

Разработка: PHP, JavaScript, C# (.NET Framework, .NET Core, Blazor).

СУБД: MySQL, MSSQL, PostgreSQL, SQLite.

Верстка: HTML, CSS.

Фреймворки и библиотеки: Smarty, Bootstrap, jQuery, jQuery UI, D3, Plotly, Cytoscape и etc.

CMS: Joomla, WordPress, Kandidat.

Контроль версий: Subversion (SVN), GIT.

Администрирование: WAMP, IIS, Subversion (SVN), GIT.

Другое: JSON, XML, AJAX, cURL, работа с любым API (если есть хоть какая-нибудь документация).

План выполнения проекта

По желанию заказчика возможно изменение порядка пунктов или структуры плана.
  • Уточнение деталей и требований (краткое тех. задание или бриф, бесплатно).
  • Окончательное согласование сроков* и стоимости.
  • Разработка.
  • Демонстрация и тестирование (до момента оплаты, бесплатно)**.
  • Доработки и правки в рамках задачи (если требуется, бесплатно)***.
  • Оплата.
  • Написание инструкций по использованию (если требуется, бесплатно).
  • Передача результатов заказчику (строго после оплаты).
  • Развертывание на стороне заказчика (если требуется, бесплатно).
  • Сопровождение и поддержка (если требуется, оплачивается отдельно).
Срочное выполнение задачи: +50% стоимости.

Контакты

Личные сообщения, Skype, Telegram.

* в срок, указанный в заявке, входит только п.3.

** не более двух часов времени.

*** доработки, вызванные ошибкой заказчика, или содержащие новые требования, оплачиваются отдельно (почасовая оплата).

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

miher19mri94
Михаил 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Скрипт для выгрузки данных из API в базу PostgreSQL
PostgreSQL
Рекомендую Дмитрия. Сам инициировал составление подробного ТЗ со структурой всех таблиц. К работе подходит методично, на связи в оговорённое время. Результат полностью соответствует ожиданиям.
Положительные впечатления от сотрудничества. Михаил точно описал задачу и дополнил инструкциями о том, как он видит реализацию. Все необходимые данные были предоставлены своевременно и в полном объеме. Всегда был на связи и оперативно отвечал на вопросы, которые возникали в процессе реализации задачи. Оплата точно в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
dotecom
Андрей 
31 год
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$70
10 баллов
3 года назад
Телеграмм бот для отметок о выходе на смену
Отличный специалист! Очень плодотворное сотрудничество! Легко находит общий язык, на протяжении всего срока разработки всегда на связи, заранее предупреждал о рабочих часах. Дмитрий полностью погрузился в проект, додумал много немаловажных моментов в процессе работы. По итогу получил качественную и прозрачную работу. Дополнительно ко всему, помог с переносом на сервер.
Положительные впечатления от сотрудничества. Всегда на связи. Принимал участие в тестировании на всех этапах выполнения проекта. Нужная информация и данные были предоставлены во время и в нужном объеме. Оплата точно в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Need4Speed
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Автоматический перевод описаний товаров на русский язык
WordPress
Дмитрий очень ответственный специалист, предложил мне отличное решение и сделал все качественно, быстро и даже лучше, чем ожидалось. Отличная коммуникация и информирование о ходе работы. Такого профессионала сейчас сложно найти! Очень рекомендую и при наличии новых идей буду еще обращаться:)
Точное описание требований. Всегда на связи и принимает активное участие в тестировании и обсуждении. Нужная информация и данные были предоставлены во время и в нужном объеме. Оплата точно в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
ellenna1
Елена 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Построить er-диаграмму и на этом построить базу данных
Спасибо за работу, была выполнена быстро и корректно, спрашивал о конкретике, а не делал на свой взгляд и советовал с встречными вопросами о конечном результате.
Положительные впечатления от сотрудничества. Точное описание задачи. Всегда на связи и оперативные ответы на вопросы. Оплата точно в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
evseev3
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$115
10 баллов
3 года назад
Сравнение фото
Крайне положительный разработчик. Просто взял мое ТЗ и сделал лучше во много раз чем я себе представлял. Коммуникация на высшем уровне. Без сомнений рекомендую.
От сотрудничества только положительные впечатления. Точная постановка задачи. Необходимые данные были предоставлены во время и в нужном объеме. Всегда на связи. Оплата во время. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Веб-программирование
33 отзыва
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
Прикладное ПО
2 отзыва
$20/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
1 отзыв
$15/час
от $75от 1 дня
нет рейтинга