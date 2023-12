Скрипт для выгрузки данных из API в базу PostgreSQL

ТЗ выгрузка данных YC в свою БД

Документация YClients https://developers.yclients.com/ru/#operation/Получить%20список%20клиентов Данные необходимо сохранять в БД PostgreSQL, размещенную на reg.ru

Таблицы: 1 Записи 2 Клиенты 2.1 Категории клиентов 3 Сотрудники 3.1 Должности сотрудников 4 Услуги 4.1 Сотрудники, оказывающие услугу 5 Финансовые операции 5.1 Категория операции 5.2 Касса 6 Таблица синхронизации. Поля: сущность, порядковый номер последней записи (нужна для того, чтобы очередной проход синхронизации стартовать с конкретного места, а не с начала)

Порядок синхронизации

Запуск скрипта

Авторизация

Выгружаем список сотрудников

Загружаем список услуг

Синхронизируем список всех клиентов (по алгоритму ниже)

Синхронизируем список всех записей (по алгоритму ниже)

Синхронизируем список всех финансовых операций

Общий алгоритм синхронизации пагинированных данных: Смотрим последнюю запись в нашей БД, берем ее id. Смотрим последний порядковый номер записи из таблицы 6 Делаем запрос с нужной страницы. Например, если последний сохраненный порядковый номер 524, то делаем запрос с pageSize = 200 и pageNumber = 3. Таким образом, последняя сохраненная запись попадет в текущую страницу. Проверяем, что id записи из ответа запроса по порядковому номеру из таблицы 6 равен последнему id из нашей таблицы. Иначе говоря, проверяем, что ничего не добавилось/удалилось из начала таблицы.

Если все ок: синхронизируем данные дальше (отправляем запросы на следующие страницы при необходимости), все сохраняем в нашу таблицу. При достижении последней записи сохраняем информацию по ней в таблицу 6 Если не ок (id отличаются для одинаковых порядковых номеров в запросе и нашей таблице): удаляем все записи из таблицы и зависимые от нее записи, начинаем синхронизацию с первой страницы.

Авторизация https://developers.yclients.com/ru/#operation/Авторизовать%20пользователя

Запрос сотрудников https://developers.yclients.com/ru/#operation/Получить%20список%20сотрудников%20/%20конкретного%20сотрудника Запрос не панированный. Получили данные, все сохранили в БД. Должность сотрудника сохраняем в таблицу 3.1

Запрос услуг https://developers.yclients.com/ru/#operation/Получить%20список%20услуг%20/%20конкретную%20услугу Запрос не пагинированный. Массив staff сохраняем в таблицу 4.1.

Запрос клиентов https://developers.yclients.com/ru/#operation/Получить%20список%20клиентов Body имеет следующий вид: { "page": 1, "page_size": 25, "fields": [ "id", "name" ], "order_by": "name", "order_by_direction": "desc", "operation": "AND", "filters": [] } Какие параметры указывать в body page - номер страницы по алгоритму page_size - 200 fields: "id" "name" "phone" "email" "card" "birth_date" "comment" "discount" "sex_id" "sex" "sms_check" "sms_bot" "sms_not" "balance" "importance_id" "importance" "categories" "last_change_date" "custom_fields" order_by: id order_by_direction: asc operation: AND filters: [] Массив categories записывается в отдельную таблицу 2.1

Запрос записей https://developers.yclients.com/ru/#operation/Получить%20список%20записей Параметры для query page - номер страницы по алгоритму page_size = 200 Массив services - ссылки не соответствующие услуги из таблицы 4 Массив staff - ссылки на соответствующие записи из таблицы 3 Client - ссылка на запись из таблицы 2 Document - не сохраняем

Запрос финансовых операций https://developers.yclients.com/ru/#tag/Finansovye-tranzakcii поле «expense» пишем в отдельную таблицу 5.1 категорий финансовых операций, финансовая операция имеет ссылку на эту запись Поле «account» пишем в отдельную таблицу «кассы» 5.2. Финансовая операция имеет ссылку на эту запись Поле «client» - ссылка на запись клиента

Важно В таблицах должны быть проставлены все необходимые ключи и индексы для возможности поиска клиентов по категориям/сотрудникам, оказавшим услугу и тд