Перевести десктопную версию со старого ангуляра на "от 2.0"

Сейчас ангуляр 1.5.8 нужно перевести на версию от 2 и выше.Мануала нет, сервис связан с метео и агро данными.Есть гитлаб. возможно посредством мр гитлаба. оценить нужно не почасовую работу, а полностью за проект. и также сообщить сроки.