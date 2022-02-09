Нужно будет разработать API для сервиса Рассылки и Парсинга телеграмм чатов Дизайн и Фрон по сути уже готов Проект довольно большой то и ищу человека на долгое сотрудничество также могу предложить процент от заработка с продукта Оставляйте свой ...
Перевести десктопную версию со старого ангуляра на "от 2.0"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сейчас ангуляр 1.5.8 нужно перевести на версию от 2 и выше.Мануала нет, сервис связан с метео и агро данными.Есть гитлаб. возможно посредством мр гитлаба. оценить нужно не почасовую работу, а полностью за проект. и также сообщить сроки.
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