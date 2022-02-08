Автоматизация Амо срм

Добавить районы больших городов и соответствие города если имеется, визуализация иерархией с отступами, как на скриншоте.

Аналог работы яндекс: Нам позвонили и определялась область . Санкт-Петербург Ленинградская область . Диспетчер пользуется быстропоиском и вбивает “Кир..”

В быстром поиске сразу подсвечивается:

Кировский район Киров



Диспетчер должен выбрать или район или сам город. Если выбирает район Кировский на город автоматически галочка Не ставится. Пример: https://prnt.sc/26nlzfr

Если находятся соответствия по названию в быстром Поиске из других областей,

Выпадающем списке городов ниже должна появится строка, назовем: “Другой регион” и далее предложить схожести из списка, в такой же иерархии:

https://prnt.sc/26nm11l

Показывается Кировская область, и два города начинающиеся на Киров.

Если диспетчер выбирает Киров, https://prnt.sc/26nm1sl , то автоматически меняется область на Кировскую, хотя изначально был Санкт-Петербург Ленинградская область. Выбирать области в разделе города нельзя.

Если диспетчер после внесения города хочет изменить область вручную, данное действие перекрывает автоматический выбор.