Досвід у налаштуванні протоколів VPN, налаштування обфускації. Що ми хочемо? Необхідно реалізувати та налаштувати мережу VPN, створити та реалізувати обфускацію для протоколів, після чого bakend-команда, реалізує та загорне це ...
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- Системное администрирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $35
Привет, будущий исполнитель. Есть задача: требуется создать админку для запуска бесконечных стримов на YouTube. Сам скрипт описан во многих источниках и на гитхабе и на Хабре. Например, https://www.youtube.com/watch?v=7jWgyJgGKf8 https://itnan.ru/post.php?c=1&p=493352 ...BashВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $20
Есть bash(debian 10) скрипт настройки vps на основе установленного железа. Нужно его упросить и оставить только пару функций которые генерируют конфиги для nginx/sql/php. Сделать нужно в ближайшие часы, жду Вас.Системное администрирование1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
Клиент - владелец веб агенства, мы устанавливаем дашборд для мониторинга позиций в Гугл, но он также хочет дополнительную функцию, а именно интеграцию SERP поисковой системы Seznam (крупнейшная поисковая системы в Чехии). То есть, задача следующая: ...BashВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Есть спек файл. Задача собрать .spec Внутри rpm фаза приложения (32бит приложение) приложения. Файл приложения должен при установке помещаться в папку bin. В момент установки проверить есть ли пользователь если нет создать пользователя. ...BashПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Развернуть и настроить контейнеры ispyagentdvr https://hub.docker.com/r/doitandbedone/ispyagentdvr adhomeguard https://hub.docker.com/r/adguard/adguardhome *portainer и homeassistant уже запущены и работают. важно не сломать. Мои попытки установить по мануалам не увенчались успехом. Скриншоты в аттаче. Работу нужно выполнить через AnyDesk. В целях безопасности только такой вариант. Это ...UbuntuBashСистемное администрирование3 заявкиЗакрытгод назад
[b]Последний срок сдачи: 15 января 00:00[/b] [url=https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fkav0ish0.github.io%2FQA-engineer%2F]Пример вёрстки. [/url]Выбранная профессия: [b]Frontend-программист[/b] [b]К коду нужно писать комментарии или любым другим путём объяснить участки кода, - это для защиты проекта. [/b] Необходимо разработать web – приложение на фреймворке Django, целью которого ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрытгод назад
[b]Последний срок сдачи: 15 января 00:00 Достаточно набрать 60/100 баллов. [/b][url=https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fkav0ish0.github.io%2FQA-engineer%2F]Пример вёрстки [/url][b]Выбранная профессия: Разработчик игр (GameDev)[/b] [b]К коду нужно писать комментарии или любым другим путём объяснить участки кода, - это для защиты проекта. [/b] Необходимо разработать web – приложение ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрытгод назад
- $100
Нужен скрипт для того чтобы доить кран 1. Поднять ноду nibiru по гайду:https://seainvestor.medium.com/nibiru-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%8B-db7132fdb00d Только до пункта №4, дальше делать не нужно.2. Написать алгоритм, который будет выполнять указанное кол-во циклов запросов в ноду через shell/bash, создавать кошелек и ...PythonBashВеб-программирование6 заявокЗакрытгод назад
Это задание являеться практической частью к курсовой работе на 1 курсе, так что у знающего человека, проблем возникнуть не должно. Само задание: Создать аналог команды "ps aux". В программе реализовать опцию "--sort" для сортировки списка процессов по: ...BashПрикладное ПО2 заявкиЗакрытгод назад
Данное задание являеться практической частью к крусовой работе на первом курсе, так что у знающего человека проблем возникнуть не должно. Само задание: Создать аналог команды "ps aux". В программе реализовать опцию "--sort" для сортировки списка процессов по: ...BashПрикладное ПОнет заявокЗакрытгод назад
Ниже описанное задание, являеться практической частью курсовой работы. Так что проблем у знающего человека возникнуть не должно. Само задание: Создать аналог команды "ps aux". В программе реализовать опцию "--sort" для сортировки списка процессов по: UID (значение ...BashПрикладное ПОнет заявокЗакрытгод назад
Написать на bash скрипт , которая по выбору пользователя сможет вычислить a) произведение отрицательных элементов массива b) сумму положительных элементов массива расположенных до максимального элемента При этом пользователю в начале должен быть дан выбор ...BashПрикладное ПО1 исполнительЗавершенгод назад
Нужен скрипт, который при отработке будет менять ip адрес на +1 от текущего. Пример: 10.10.1.1 > 10.10.1.2 и так далее ос debianDebianBashПрикладное ПО1 заявкаЗакрытгод назад
Обработка текста 1. посчитать количество слов, символов и строк 2. Сравнение строкBashСистемное программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Нужен однострочник на BASH, который удаляет задублированные строки, содержащиеся в 2-х txt файлах. (Из txt2 должны быть удалены задублированные относительно txt1 строки).BashСистемное программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Требуется простенький баш скрипт. Есть скажем start.sh в какой-то момент времени софт выдает в консоль фразу "C167". и зависает (не завершаясь). Требуется смотреть C167, и если оно появилось - килять start.sh и запускать его еще раз (цикл).BashСистемное программирование1 заявкаЗакрытгод назад
Скрипт будет трудится в Hive OS, путем вызова из другого скрипта. С какими трудностями столкнулся я. ну например при вызове из другого скрипта получаю Sending Ctrl+C to screen session 16817 /hive/bin/miner: line 70: message: command not found No miner ...UbuntuBashСистемное программированиенет заявокЗакрытгод назад
- $45
Необходимо доработать bash скрипт - там есть несколько строк в которых как предполагается нужно написать правильно код с ветвлением (ну или по вашему усмотрению, главное чтобы работало) В скрипте около 1000 строк кода (но их править ...BashСистемное программирование1 заявкаЗакрытгод назад
Добрый деньнужен текстовый файл скрипта с правильными вызовами комманды keytool , чтобы 1. создать новый файл jks 2. закрузить в него цср, приватный и публичный ключи, имеющиеся в наличии сгенеренные сертификат ауторити3. загрузить файл сертификата, имеющийся от ...BashСистемное администрированиенет заявокЗакрытгод назад