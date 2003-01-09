Развернуть и настроить контейнеры ispyagentdvr https://hub.docker.com/r/doitandbedone/ispyagentdvr adhomeguard https://hub.docker.com/r/adguard/adguardhome *portainer и homeassistant уже запущены и работают. важно не сломать. Мои попытки установить по мануалам не увенчались успехом. Скриншоты в аттаче. Работу нужно выполнить через AnyDesk. В целях безопасности только такой вариант. Это ...