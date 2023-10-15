Команді потрібен досвідчений Sys Admin або DevOps

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка27 просмотров
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Досвід у налаштуванні протоколів VPN, налаштування обфускації.

Що ми хочемо?

Необхідно реалізувати та налаштувати мережу VPN, створити та реалізувати обфускацію для протоколів, після чого bakend-команда, реалізує та загорне це у додаток.

Вимоги

* linux - centos/ubuntu

* iptables, vpn (pptp/l2tp/ipsec/openvpn/wireguard і тп), bash

* Networking

* Docker

* Створення обфускації Obfs4, VLESS, Vmess, Shadowsocks, TrojanGFW, SoftEther або щось подібне для обходу блокувань на рівні провайдерів.

2 месяца назад
Def914
Дмитро 
41 годУкраина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад