Донастройка сервера Solidworks

Системное администрированиеЗавершен2 заявки15 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здрасте. Нужно посмотреть что надо донастроить на сервере Solidworks, чтоб клиенты могли подключаться.

месяц назад
Family
Степан 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
tritlex
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
12 дней назад
2 месяца назад
$50
1 день
UAH
Роботу виконав добре.