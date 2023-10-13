Организация работы нескольких веб-серверов

Системное администрированиеЗавершен2 заявки18 просмотров
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Организация работы нескольких веб-серверов, создание хостинга сайтов рабочих, плюс  для разработчиков. Подключение облачного сервиса. Установка и наладка мониторинга. Продумать и принять меры по защите серверов, в связи с участившимися атаками.

2 месяца назад
NIK-aleks
Алексей 
52 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
20 часов назад
2 месяца назад
$470
10 дней
RUBWMZ
Полностью доволен сотрудничеством. Процесс выполнения и результат именно такой, каким я себе его представлял. Алексей постоянно был на связи и довольно быстро отвечал на все вопросы и пожелания. В некоторых вопросах проконсультировал и дал совет как лучше сделать. Будем сотрудничать дальше.
Алексей - отличный заказчик, профессионал! Всегда на связи, четкая задача, быстрая оплата! Очень доволен сотрудничеством!