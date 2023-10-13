Организация работы нескольких веб-серверов

Полностью доволен сотрудничеством. Процесс выполнения и результат именно такой, каким я себе его представлял. Алексей постоянно был на связи и довольно быстро отвечал на все вопросы и пожелания. В некоторых вопросах проконсультировал и дал совет как лучше сделать. Будем сотрудничать дальше.