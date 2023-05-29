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Debian — это популярный и стабильный дистрибутив операционной системы Linux, который зародился в 1993 году. Он является одним из основных представителей свободного и открытого программного обеспечения. Основная цель Debian — предоставить пользователям средство операционной системы, свободное от приватных закрытых компонентов и программ.
Роль администратора Debian
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Установка и обновление
Администратор Debian отвечает за установку системы на компьютеры, настройку необходимых параметров и регулярное обновление пакетов для обеспечения безопасности и стабильной работы.
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Настройка и обслуживание
Этот специалист занимается настройкой различных сервисов и компонентов Debian, управляет пользователями и правами доступа, обеспечивает работу сети и серверов.
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Решение проблем
Администратор Debian отвечает за анализ проблем, возникающих в процессе эксплуатации системы, и их последующее устранение для поддержания непрерывной работы.
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Безопасность
Обеспечение безопасности системы — важная задача администратора Debian. Это включает в себя установку защитных мер, мониторинг угроз и реагирование на инциденты безопасности.
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Развитие и оптимизация
Администратор Debian следит за развитием дистрибутива, изучает новые возможности и технологии для оптимизации работы системы и повышения ее эффективности.
Роль и значимость администратора Debian
Администратор Debian играет ключевую роль в поддержании стабильной и безопасной работы операционной системы. Он не только устанавливает и настраивает Debian на компьютерах, но и следит за его безопасностью, развитием и эффективностью. Благодаря профессионализму и умению решать разнообразные задачи, администратор Debian обеспечивает непрерывную работу системы, что является важным фактором для множества пользователей и компаний, использующих Debian в своей деятельности.
- BootstrapLinuxUbuntuDebianПрикладное ПО1 заявкаОткрыт23 дня назад
На сервере Debian обнаружили проблемы с сайтами, и появление подобных папок https://prnt.sc/xq8oN7CTx5ox , содержимое index.php файл с таким кодом https://prnt.sc/5i6gx_29ykke Сервер новый, под управлением Debian-11-x86_64, панель ISPmanager, работает сутки. Ищу исполнителя, который поможет ...DebianСистемное администрирование7 заявокЗакрытмесяц назад
Привіт, тексти помилок: 1. Працювали над вебсокетами, задеплоїли зміни на сервер (не командами, а через rubymine з налаштованим SFTP підключенням ) після змін командою touch tmp/restart.txt намагалися перезапустити сервер і від тоді він ...UbuntuDebianЗавершенмесяц назад
Ищем исполнителя для реализации простого скрипта на PHP для сортировки логов сервера Debian. Ниже две команды, которые мы используем в консоли для сортировки данных с нужных нам логов: 1. cat /var/www/www-root/data/logs/access.log | awk ...PHPDebianВеб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
Нужно толково, безопасно и производительно настроить сервер Dedicated с аукциона Hetzner. Debian (или по Вашей рекомендации) PHP, MySQL, Apache, Nginx, Почта (Ваши рекомендации) ISPmanager 5 Lite (Сделать отдельно доступ по паролю) ...PHPMySQLLinuxNginxApacheDebianЗавершен2 месяца назад
Навыки и компетенции Навыки уровня выше Junior. Опыт работы с Go или PHP. Знание и опыт работы с GitHub. Опыт работы с системами CentOs, Docker, Linux и Debian. Опыт контейнеризации, ...PHPLaravelMySQLLinuxNginxCentOSDebianЗакрыт2 месяца назад
- $10
Увеличить размер раздела на диске впс после обновления тарифа хостинга. Задача на 20 минут.DebianЗакрыт3 месяца назад
Дано Debian 11 + KVM Необходимо автоматизировать установку операционной системы Debian Для создания VPS хостов на основе шабонов Нужно использовать Python и AnsiblePythonDebianЗакрыт4 месяца назад
Нужно поднять прокси на впс и предоставить для подключения настройки вида: socks5://47ca9f60сffc:64c10с[email protected]:57425 убедиться в возможности подключения и стабильной работе.DebianСистемное администрирование6 заявокЗакрыт4 месяца назад
GNOME 3.38.6 5.10.0-23-amd64 Debian GNU/Linux 11 (bullseye) x86_64 [table]klin@debian:~/ali/BenuaInfra$ ls /sys/class/drm/card0 card0-DP-1 card0-DP-2 card0-eDP-1 card0-HDMI-A-1 renderD128 version klin@debian:~/ali/BenuaInfra$ xrandr --verboseScreen 0: minimum 16 x 16, current 1920 x 1080, maximum 32767 x ...LinuxDebianСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $20
Есть bash(debian 10) скрипт настройки vps на основе установленного железа. Нужно его упросить и оставить только пару функций которые генерируют конфиги для nginx/sql/php. Сделать нужно в ближайшие часы, жду Вас.PHPNginxDebianЗавершен7 месяцев назад
Необходимо сделать следующие действия: 1. Скачать и установить Debian на любую систему виртуализации - Proxmox, Vmware, Hyper-V. https://cdimage.debian.org/cdimage/archive/10.13.0/amd64/iso-dvd/ 2. Установить OpenSCAP https://www.open-scap.org/getting-started/ 3. Выбрать нужный CIS Benchmarks 4. Сделать отчёт про проблемы установленной системы 5. Сохранить отчёт. 6. Выполнить все или максимальное кол-во ...DebianЗакрыт7 месяцев назад
Доступы root естьDebianЗакрыт6 месяцев назад
- $200
Необходима виртуальная машина для работы 3-4 менеджеров. [b]Задачи:[/b] [list][*]установить Debian c графическим интерфейсом Gnome в bhyve (jail FreeBSD), 8 GB ОЗУ, 2 процессора;[*]установить необходимые пакеты Waydroid для запуска из иксов (gnome) в мультиоконном режиме;[*]установить x2GO для подключений;[*]создать ...AndroidDebianFreeBSDЗакрыт7 месяцев назад
- $20
Необходимо скомпилировать PHP версии 5.3.29 (CGI+FPM) и проверить работу на ОС Debian 11 с панелью управления ISPConfig 3.2.9p1, веб сервер - Apache 2. Есть кривая инструкция (по решению данной задачи), её нужно доделать: по ней всё собирается, но ...PHPApacheDebianЗакрыт7 месяцев назад
Всем доброго времени суток! Требуется обновить версию php на Debian 10 c 7.3 до 8. И перенести копию сайта с одного домена на другой (в пределах одного VDS).PHPDebianЗавершен9 месяцев назад
Установить поиск Sphinx 2.2.11 на Debian 11 https://sphinxsearch.com/docs/current.html#installing-debian Настроить конфигурационный файл для дальнейшего подключения к сайту https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&LESSON_ID=5935 Установлена: Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: ...LinuxDebianЗавершен9 месяцев назад
Дано: [list] [*]Сервер Debian 11 [*]Панель HestiaCP [*]CMS Битрикс [*]Логин и пароль к почте [url=mailto:[email protected]][email protected][/url][/list]DebianСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Ищу помощь в поднастройке сервера Debian (AWS) для приложения псих. помощи нашим гражданам. Интересует закрыть те пробелы, которые я не смог найти: порты, оптимизация по-возможности, что-то ещё. Сейчас установлено: [list][*]composer[*]git[*]NodeJS[*]npm[*]PHP 8.2[*]PHP GD[*]MariaDB[*]fail2ban[*]ufw[/list] Консультация или настройка будет проходить ...PHPDebianСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
- $30
Здравствуйте. На домашней виртуалке установлен чистый сервер Debian 11 (SSH Server, Standard system utilities) + Python 11.2 + Tornado 6.2. Необходимо закачать и сконфигурировать связку pycurl-libcurl вместе с зависимостями. В финале, при включенном curl_httpclient, должен корректно ...PythonDebianЗавершен10 месяцев назад