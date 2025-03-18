Требуется специалист для проведения маркетингового исследования тональности голоса спикера вебинара. Нужно организовать опросы респондентов по параметрам приятности, тембра и четкости дикции. Исследование проводится на русском или украинском языках. Бюджет указан за пакет из 10 опросов, среднее время опроса 1-5 минут. Возможен дальнейший объем работы при удовлетворительных результатах.
Нужно найти cpm маркетолога
нужно найти cpm маркетолога, кто умеет работать с mailgun. Задача:
Зайти в мейлган и посмотреть какие цепочки сейчас есть и куда они уходят. И в целом расписать общую картину
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