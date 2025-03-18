Нужно найти cpm маркетолога

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  2. Маркетинговый анализ
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нужно найти cpm маркетолога, кто умеет работать с mailgun. Задача:

Зайти в мейлган и посмотреть какие цепочки сейчас есть и куда они уходят. И в целом расписать общую картину

AnyDeskCentOSDebianDockerНастройка CRM
месяц назад
guest_1742285944631
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Был
месяц назад

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Давид
 
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