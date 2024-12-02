Требуется опытный маркетолог для создания и развития личного бренда. Задачи включают анализ целевой аудитории, настройку аккаунтов в социальных сетях и разработку контент-стратегии. Ожидается креативный подход и знание трендов в Facebook, Instagram и TikTok. Необходим опыт работы с личными брендами и портфолио успешных проектов.
Анализ качества карточек товаров на Ozon
Ищем специалиста, который проведет анализ качества (продающих способностей) карточек товаров на Ozon для магазина ювелирных изделий и бижутерии и даст рекомендации по улучшению.
Готовы рассмотреть как отдельных специалистов, так и агентства.
Бюджет обсуждается индивидуально.
Заявки фрилансеров
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