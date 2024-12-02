Ищем специалиста, который проведет анализ качества (продающих способностей) карточек товаров на Ozon для магазина ювелирных изделий и бижутерии и даст рекомендации по улучшению.

Готовы рассмотреть как отдельных специалистов, так и агентства.

Бюджет обсуждается индивидуально.