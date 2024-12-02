Анализ качества карточек товаров на Ozon

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт2 заявки16 просмотров

Ищем специалиста, который проведет анализ качества (продающих способностей) карточек товаров на Ozon для магазина ювелирных изделий и бижутерии и даст рекомендации по улучшению. 

Готовы рассмотреть как отдельных специалистов, так и агентства.

Бюджет обсуждается индивидуально.

OzonАнализ рынка
3 месяца назад
guest_1738754720934
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
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Саша
 
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