ASA/ASO исследование

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт2 заявки6 просмотров

Проанализировать несколько конкретных приложений по параметрам

- гео

- ключи

- источники трафика

- рк

- точки роста

и пр бенчмарки

Анализ ключевых словАнализ трафика
4 месяца назад
guest_1710247894562
год в сервисе
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12 дней назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
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Павел
 
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4 месяца назад
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