Требуется провести маркетинговый анализ супергруппы в телеграм, оценив перспективность стартапа по бесплатному обучению фрилансеров. Необходимо выяснить, насколько уникальное торговое предложение удовлетворяет запрос целевой аудитории.
ASA/ASO исследование
Проанализировать несколько конкретных приложений по параметрам
- гео
- ключи
- источники трафика
- рк
- точки роста
и пр бенчмарки
Заявки фрилансеров
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