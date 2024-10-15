Взялась за виконання роботи з досить професійним підходом та обдуманими сроками. В результаті зникла через тиждень без зворотнього зв"язку та пояснення причин. Після магічного зникнення писав їй півтора тижні намагаючись обговорити ситуацію та знайти консеснус - у віжповідь тиша, робота не зроблена, час втрачений.