Аналіз ринку

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
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Основне завдання: через адресу електронної пошти/дзвінок по телефону встановити контакт з продавцем для того, щоб отримати відповіді на перелік запитань.

Тобто мова йде про дослідження ринку.

Кінцевим результатом має бути заповнена таблиця, аудіозаписи розмов, збережені листи переписки і все це зібране в одному місці. 

Всі деталі в ТЗ за посиланням нижче:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18lL4AX6KCZTfM1pt_yPxABtSoPl6B4ugdgiLNGEcTZQ/edit?usp=sharing

Анализ рынка
6 месяцев назад
mrBit
37 лет
6 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

grinvitch282
40 лет
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
5 месяцев назад
$120
14 дней
Escrow
Взялась за виконання роботи з досить професійним підходом та обдуманими сроками. В результаті зникла через тиждень без зворотнього зв"язку та пояснення причин. Після магічного зникнення писав їй півтора тижні намагаючись обговорити ситуацію та знайти консеснус - у віжповідь тиша, робота не зроблена, час втрачений.

Заявки фрилансеров

grinvitch282
40 лет
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
5 месяцев назад
Варвара
 
19 лет
6 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
6 месяцев назад